Samenwerking voor meer financiële mogelijkheden cultureel ondernemers

ALMERE – Cultuurfonds Almere werkt sinds 1 maart samen met Cultuur+Ondernemen en het crowdfundingplatform Voordekunst. „Hierdoor komen extra financiële middelen voor de Almeerse cultuursector beschikbaar”, aldus cultuurmakelaar Jan-Melle Liscaljet. „Naast onze eigen financieringsmogelijkheden willen wij cultuurmakers in Almere ook graag andere vormen van financiering bieden. Zo kunnen we de Almeerse cultuursector nog verder stimuleren.”,

Voor kunstenaars, creatieven of culturele organisaties is het vaak niet eenvoudig om een lening bij een bank af te sluiten. Daarom heeft het Cultuurfonds samen met Cultuur+Ondernemen de Cultuurlening Almere in het leven geroepen. „Dit is een lening speciaal voor initiatieven in de Almeerse cultuursector. Tegen een rente van 3 procent kunnen bedragen tot 40.000 euro worden geleend.” De lening moet wel aan enkele eisen voldoen. Op www.cultuurleningalmere.nl kunnen cultureel ondernemers lezen hoe zij in aanmerking kunnen komen voor de lening.

De samenwerking tussen Cultuurfonds Almere en crowdfundingplatform Voordekunst richt zich op een heel andere manier van financiering. „Bij crowdfunding benadert een cultuurmaker het publiek, oftewel de ’crowd’, om in een project te investeren. Voordekunst ondersteunt en begeleidt de cultuurmakers daarbij.”