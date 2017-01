Corduwener breidt plannen ervaringstheater uit

ALMERE – Met een huifkar plekken in de stad op zoeken en daar het avontuur beleven. Almeerder Bart Corduwener is in het Almeerse met zijn ervaringstheater geen onbekende. Hij heeft nu plannen, de Speelwildernis, om op meer plekken avonturen te beleven.

,,Ik ben in gesprek om in het Meridiaanpark, aan de noordkant tegen Jeugdland aan, een activiteit te mogen uitvoeren en, maar dat is echt een stip aan de horizon, om in de toekomstige Eemvallei iets te gaan doen. In het park in Buiten gaat het om kleinschalige projecten voor de buurtbewoners en dan vooral voor kinderen. We praten nu over de plek waar eerst de Warmoezerij van Stad en Natuur zou komen. Ik kan mijn theater dan combineren met natuuractiviteiten”, vertelt Corduwener die afgelopen zaterdag nog in een omgebouwde keet verhalen vertelde op het Baltimoreplein.

De 66-jarige Corduwener is al nagenoeg zijn hele leven bezig met belevings- en poppentheater. Via het Amsterdamse Bos inmiddels al weer een flink aantal jaar in Almere. ,,Ik wil eigenlijk net als vroeger gewoon buiten spelen en heb wel een ’normale’ baan gehad. Zo ben ik een tijdje trainingsacteur geweest voor bedrijven. Dan zat ik in grote conferentiezalen en dat vond ik toch ook niet alles. Het gevoel om iets met theater en buiten te doen is altijd gebleven en dus heb ik op een gegeven moment de stap gezet. Het was toen een groot risico, en het is niet dat ik er heel rijk van ben geworden, maar daar ging het me ook niet om. Ik doe wat ik echt leuk vind. Het plan is nu om met een paard en een huifkar theater te maken. Ik ben wat avonturen aan het schrijven en hoop in het voorjaar te kunnen beginnen.”