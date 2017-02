Convenant zwembad Almere Poort ‘werkt niet’

ALMERE – De gedachtegang waarmee het zwembad in Almere Poort is gebouwd is in theorie mooi, maar blijkt in de praktijk niet te werken. Dat zegt locatiemanager Theo Lambooij. ,,Er ligt, in samenwerking met de gemeente en zwemverenigingen, een convenant op tafel. Maar daar komt helemaal niks van terecht.”

Dat convenant bepaalt volgens Lambooij dat niet alleen de beheerder van het bad, in dit geval Optisport, maar ook de zwemverenigingen zorgen voor mensen die het zwembad schoonmaken, toezicht houden en in de horeca werken. ,,Maar dat gebeurt dus niet. De verenigingen geven aan dat ze er de mankracht niet voor hebben. Dat betekent dus dat wij iedere keer ons personeel moeten inzetten. Een flinke kostenpost. Sinds de opening van het bad (april 2016, red.) hebben we daardoor 70.000 euro extra aan personeelskosten moeten ophoesten. Dus ja, wij zijn de dupe.”

Kosten drukken

Om de kosten nog enigszins te drukken, zijn de tarieven van het banenzwemmen inmiddels flink verhoogd. Een jaarkaart, die vorig jaar 286 euro kostte voor twaalf maanden onbeperkt banenzwemmen, is vervangen voor een maandkaart á 30 euro. Een jaar lang onbeperkt zwemmen komt nu dus neer op 360 euro, een stijging van bijna 26 procent. Optisport is vrij om de prijzen zelf te bepalen, al geeft Lambooij wel aan dat de uitbater daarbij afhankelijk is van indexering. ,,Mensen die een jaar lang op regelmatige basis zwemmen, gaan er inderdaad op achteruit. Maar het is wel zo dat als je eens een maandje wil overslaan, bijvoorbeeld vanwege vakantie, je dus profijt kunt hebben.”

Restitutie

Naast de prijsverhoging, zijn er ook andere maatregelen getroffen. Zo verdwijnen er verschillende uren voor het banenzwemmen. Op maandagavond vervalt een uur, op woensdag verdwijnt 2,5 uur en ook het uurtje op de donderdagavond vervalt. Daar wordt door zwemmers veel over geklaagd, vooral wanneer zij een abonnement hebben aangeschaft speciaal voor de uren die nu verdwijnen. Dat begrijpt Lambooij. ,,Ik ben wel iemand die dit soort dingen graag oplost. Dus laat die mensen vooral contact met me opnemen, zodat we kunnen kijken naar een oplossing. Restitutie is dan misschien wel mogelijk.”

Jaarkaart

Daarnaast geeft Lambooij aan dat de jaarkaart ook kan terugkeren, maar dan wil de manager wel dat hij voldoende klachten persoonlijk ontvangt. ,,Als er dertig, veertig mensen zijn die mij een mailtje sturen, kan ik daar best naar kijken. Voor ons is dit ook een waardeloze situatie. Wij willen dit niet, maar op dit moment kost het zwembad ons bakken met geld. Wij vangen de klappen en dat is waardeloos.”

Lambooij laat weten niet direct een oplossing voor het probleem te zien. Wel geeft hij aan dat er op dit moment met de gemeente en verenigingen wordt overlegd.