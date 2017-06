Controle op nepwapens kermis

ALMERE – Een wijkagent is met de gemeente Almere de kramen op de Pinksterkermis in Stad langsgeweest voor een controle op ’echt’ gelijkende wapens.

Er werden verschillende nepwapens aangetroffen, zo meldt brigadier Jeffrey van de Wijk op Facebook. „De exploitanten werkten, net als vorig jaar, volledig mee. De wapens zijn door de exploitanten achtergehouden en werden niet uitgegeven. Goede samenwerking met organisatie, exploitanten, gemeente en vergunningen”, zo schrijft Van de Wijk. „Dit is niet alleen voor uw veiligheid, maar zeker ook voor de jongen of het meisje dat hiermee over straat gaat lopen”, benadrukt hij. ,,Er zijn voorbeelden genoeg. In een seconde moet je inschatten of het wapen echt is. En dan te bedenken dat jij achter het ’echte’ pistool staat en je hebt moeten schieten… Wel eens bij stilgestaan? Ik sta er net namelijk even bij stil.”