Concept bestemmingsplan Floriade roept vragen bij adviesinstanties op

ALMERE – Zijn er daadwerkelijk genoeg parkeerplaatsen ingetekend? Hoe is de bereikbaarheid geregeld? Hoe is het met de veiligheid? Het zijn slecht enkele vragen die leven bij instanties die door de gemeente om advies zijn gevraagd naar aanleiding van het concept bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade dat door de gemeente is opgesteld.

Het concept voor het gebied en de tentoonstelling ligt sinds donderdag officieel ter inzage en nu kan er dus bezwaar tegen worden gemaakt. Iets dat door meerdere instanties en Almeerders vanuit de Filmwijk al is aangekondigd. Het plan geeft voor de komende twintig jaar de regels aan voor de ontwikkeling van de stadswijk Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Almere 2022 en de directe omgeving, een deel van de A6, het gebied ten noorden van bedrijfsterrein De Steiger, de Oorweg, het Atlantis- en Fantasiestrand, het Sturmeypad en een deel van het Weerwater en het Lumièrepark.

In het plan zit ook een samenvatting van overleggen die de opstellers hebben gehad met meerdere instanties die betrokken zijn of zouden kunnen zijn. Hen is om advies gevraagd en daarbij valt op dat bijvoorbeeld de Veiligheidsregio Flevoland, een samenwerkingsverband van alle gemeenten in Flevoland, Politie, Brandweer Flevoland en de geneeskundige zorg (GHOR Flevoland), problemen voorziet met de bereikbaarheid, het parkeren en bezoekersstromen. In de planning staat dat er een Coördinatiegroep Veiligheid Floriade 2022 wordt opgericht en die zouden zich over dit soort vraagstukken moeten buigen. In een reactie laat de gemeente weten dat ze daar aandacht aan gaan besteden, maar dat een deel van dat soort vraagstukken ook bij de Floriade BV komen te liggen. De Veiligheidsregio heeft ook vragen gesteld over onder meer de vluchtroutes, de aanrijroutes voor ambulance en brandweer, verkeershinder bij drukte en bij eventuele ontruiming van het gebied.

Behalve de Veiligheidregio hebben ook de Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, Gasunie en Tennet TSO, de beheerder van de hoogspanningskabels en masten gereageerd op het concept plan.

Het concept ligt nu tot en met woensdag 15 februari ter inzage en tot dat moment kunnen er zienswijzes worden ingediend. Op woensdag 18 januari is er tussen 19.00 en 21.00 uur een inloopavond in de Burgerzaal van het Stadhuis. Kijk voor meer informatie hier.