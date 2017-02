Complex voor autisten, na motie op motiemarkt, stap dichterbij

ALMERE – Het heeft even geduurd en gaat ook nog wel even duren voor de eerste ‘normaal begaafde autisten’ hun eigen woning hebben in het complex, maar het plan in de motie die de stichting Begeleid Wonen Autisme Nederland (BWA) via de motiemarkt in 2015 bij de gemeenteraad indiende gaat nagenoeg zeker worden gerealiseerd. Er komt dus een complex waarin 39 autisten kunnen wonen, elk in hun eigen woning.

Almeerders George van Overbeeke en John Aleman vonden onder meer steun bij de gemeenteraadsfractie van de SP in Almere tijdens de motiemarkt in november 2015 en nadat de motie werd aangenomen door de gemeenteraad kwam het plan in een stroomversnelling. ,,Inmiddels is het zo dat Goede Stede het complex wil bouwen en dat er in Almere Buiten een plek wordt gezocht. Er moeten nog wel wat procedures worden gevolgd voor er gebouwd kan worden, maar voorzichtig gaan we er vanuit dat het complex volgend jaar af is”, vertelt Van Overbeeke.

De bedoeling, en dat is volgens BWA uniek, is dan dat er autisten zelfstandig kunnen wonen en zelf hun zorgaanbieder kunnen kiezen. Nu is het meestal zo dat zorgaanbieders de woonruimte aanbieden. ,,Daarbij hebben autisten vaak eigen ideeën over hoe hun woonruimtes worden ingericht. In dit geval willen we er ook een gezamenlijke ruimte bij waar bijvoorbeeld aan dagbesteding kan worden gedaan, maar een punt was ook dat ze hun wc liever niet in de badkamer hebben. Dat vinden ze vervelend als er gasten komen. We hebben daar heel goed overleg over gehad met Goede Stede en zijn er gelukkig allemaal uitgekomen. We hebben nog niet aan reclame gedaan, maar vanuit ons eigen netwerk zijn er al enkele tientallen gegadigden die zich voor een woning hebben ingeschreven”, aldus Aleman.

,,Het is eigenlijk een heel simpel idee en toen ik het hoorde tijdens de motiemarkt heb ik het omarmd. Wethouder Froukje de Jonge van Zorg en ook Tjeerd Herrema van Wonen raakten enthousiast en zo zijn we de motie gaan uitvoeren. Ik ben echt wel heel tevreden met hoe we dit hebben opgepakt. Natuurlijk kan het altijd sneller, maar we hebben met nogal wat partijen te maken en dan kost het gewoon veel tijd”, zo zegt Ans DeSumma namens de SP.

Binnenkort is er een informatieavond voor potentiële bewoners. Meer informatie is te vinden op www.bwa-nederland.nl.