Column: Week van het geld

ALMERE – Van 27 tot en met 31 maart 2017 vindt alweer de zevende editie van de ’Week van het geld’ plaats. Dit jaar staan ’geld’ en ’geluk’ centraal.

Uit allerlei onderzoeken blijkt dat kinderen in Nederland vergeleken met kinderen in andere landen gelukkiger zijn. Dat is wel heel bijzonder! Wat zorgt er nou eigenlijk voor dat je je gelukkig voelt? Wanneer voel jíj je gelukkig? En, ook een interessante vraag: Maakt geld gelukkig? De één zegt van wel, de ander zegt van niet.

Tijdens de ’Week van het geld’ wordt er op veel scholen in Almere aandacht besteed aan het slim leren omgaan met geld. Jong geleerd is namelijk oud gedaan. Dat klinkt misschien een beetje ouderwets, maar het is echt waar. Kinderen die al vroeg leren kiezen waar zij hun geld aan uitgeven, komen later minder vaak in de financiële problemen.

Zelf was ik me ook op jonge leeftijd al aardig bewust van de waarde van geld. Vanaf m’n achtste kreeg ik zakgeld en toen ik oud genoeg was, heb ik een krantenwijk gelopen. Ik wilde namelijk graag een nieuwe fiets en mijn ouders hebben me daar voor laten sparen. Ook mijn eigen kinderen leer ik, dat geld niet zomaar uit de lucht komt vallen, dat we er allemaal wel eerst iets voor moeten doen. Ik leg ze uit dat het belangrijk is om te sparen en dat je je geld maar één keer kunt uitgeven.

Tijdens de ’Week van het geld’ krijg je allemaal nuttige en bruikbare tips. Wil je weten wat er in Almere allemaal te doen is in deze week? Kijk dan snel op www.almere.nl (week van het geld).