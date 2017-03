Column: Veteranen

ALMERE – Er wonen rond de 900 veteranen in Almere. Ongeveer 2200 veteranen als we de actief dienende militairen meetellen. Dat is een indrukwekkend aantal.

Stuk voor stuk hebben ze een bijdrage geleverd aan belangrijke periodes in onze geschiedenis. De één heeft gediend in Indië, de ander in Libanon, Afghanistan, Irak of andere gebieden waar conflicten zijn geweest. In opdracht van de Nederlandse regering hebben deze veteranen onder vaak zeer moeilijke omstandigheden hun plicht vervuld. En dat verbindt ze ook met elkaar.

Afgelopen vrijdag was de gemeentelijke middag veteranen. Een middag voor iedereen die zich uit volle overtuiging en met heldenmoed heeft ingezet voor onze veiligheid en vrede; toen, in het verleden en nu, in het heden.

Met deze bijeenkomst willen wij, als gemeente, als samenleving, laten zien dat wij de inzet van veteranen tijdens oorlog, andere conflicten of tijdens de instandhouding van vrede op gevaarlijke plekken in de wereld ontzettend waarderen.

Waardering die vaak ontbrak bij thuiskomst van een missie. Terugkeer in de jaren vijftig betekende ook terugkomen in een samenleving waarin je niet te koop liep met je emoties. Je moest verdriet maar voor jezelf verwerken.

Als vandaag de dag militairen terugkomen van missies is dat gelukkig anders. Er zijn bijeenkomsten waarin een psycholoog of psychiater uitlegt wat ze kunnen verwachten, waar ze terecht kunnen als ze het te kwaad krijgen met hun herinneringen, hun herbelevingen of nachtmerries.

Veteranen ontmoeten elkaar op een aantal vaste momenten in het jaar. Het is ontzettend belangrijk om ervaringen te delen en kameraden te treffen. Want naast spanning en verdriet om mensen die niet zijn teruggekeerd, kan ik me voorstellen dat een missie ook vriendschappen voor het leven heeft opgeleverd.