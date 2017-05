Column: Team Franc

ALMERE – Kunst en Cultuur verbindt, verbeeldt, verduidelijkt, verscherpt en benoemt. Beiden kun je nog veel functies toekennen.

Ik beperk mij tot bovenstaand. In het verleden mocht ik voorzitter zijn van een provinciale commissie ’Cultuurbereik’. Samen met deskundigen boog ik mij over verschillende kunstuitingen. In die periode ben ik geïnfecteerd met het mooie ’kunst- en cultuurvirus.’

Toen Corrosia mij vroeg om, in navolging van TEAM ANNEMARIE, dit jaar TEAM FRANC te starten, hoefde ik niet lang na te denken. Voor TEAM FRANC zijn wij op zoek naar Almeerders die nieuwsgierig zijn naar kunst en wel eens een tentoonstelling willen samenstellen.

Wat houdt het in? Samen met andere stadsgenoten krijgt u de kans om deze zomer op eindexamenexposities van Nederlandse kunstacademies de meest indrukwekkende jonge kunstenaars van dit moment te selecteren voor de najaarsexpositie in Corrosia Theater, Expo & Film, die vanaf 14 oktober 2017 wordt geëxposeerd.

Met curator Fleurie Kloostra bezoekt u zo’n eindexamenexpositie en kiest daar uw top drie. Vervolgens komen alle teamleden een halve dag bij elkaar om met de curator en mij een definitieve selectie te maken.

’Over smaak valt te twisten’ of zou ik moet zeggen ’over smaak valt niet te twisten’. Hoe denkt u dat anderen het kunstwerk van uw keuze zullen ervaren? Wat komt er allemaal kijken bij het maken van een tentoonstelling? Hierover gaan we met z’n allen in discussie. Wat dat betreft is TEAM FRANC een spoedcursus ’ kunst kijken’.

Ik vind het positief en belangrijk dat u als Almeerder op deze wijze een actieve bijdrage levert aan kunst en cultuur. Daarom hoop ik van harte dat u zich voor 30 mei opgeeft via graduationshow@corrosia.nl En wie weet mag ik u dan begroeten in TEAM FRANC.