Column: Suburbia

ALMERE – Dat cultuur gelukkig maakt wist ik al. Daarnaast bieden cultuur- en theaterbezoek ook momenten en plekken waar we even stil mogen staan en écht tot rust kunnen komen.

Recentelijk heb ik in de Voetnoot de première van ’Bloedband’ bijgewoond. De eerste theaterproductie van Stichting SubSub, de puberende jonge telg binnen de Suburbia-familie. Elk jaar spelen zij een nieuwe voorstelling met jonge acteertalenten.

Voor mij was het voor het eerst dat ik een theatervoorstelling in de Voetnoot bezocht. Wat een leuke theaterzaal en wat bijzonder dat het publiek zo dicht op de voorstelling zit. Waar ik verwachtte rustig in de zaal te zitten om naar het stuk te kijken, bleek de realiteit anders. Als toeschouwer word je vanaf het eerste moment dat de spelers op de planken staan actief betrokken en meegenomen in het verhaal. Hierdoor word je als persoon één met de voorstelling.

Ik heb ’Bloedband’ ervaren als een maatschappij kritische voorstelling. Bijzonder goed gespeeld door de acteurs en actrices. Het decor was fantastisch en sloot goed aan bij de verhaallijn. Deze voorstelling heeft me aan het denken gezet. Ook de dagen erna ben ik er nog mee bezig geweest.

Suburbia heeft het namelijk het afgelopen jaar bijzonder moeilijk gehad met het krijgen van de rijkssubsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Na de voorstelling gezien te hebben, verleidde het me bijna om de bewindspersonen uit te nodigen om een voorstelling van Suburbia bij te wonen. Zodat ze zelf deze hoge kwaliteit kunnen aanschouwen.

Ik heb genoten, ben aan het denken gezet en heb weer een nieuw pareltje ontdekt in cultureel Almere!