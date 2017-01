Column: Senioren

ALMERE – Afgelopen week mocht ik te gast zijn op de ledenmiddag van de Protestants Christelijke Ouderenbond. Een landelijke bond van en voor senioren, die opkomt voor de positie van de ouderen in de maatschappij. Met een eigen afdeling in Almere. Een mooi initiatief, dat ik van harte ondersteun.

We zijn vooral met elkaar in gesprek gegaan over veilig wonen. Wat we daaraan doen in Almere en wat iemand daar zelf aan kan doen. Verschillende tips en trucs hebben we met elkaar uitgewisseld.

Er zijn ook een paar rake vragen aan mij gesteld! Of ik enig idee heb hoe het is om op respectabele leeftijd met een boodschappenwagen, rolstoel of rollator in het stadscentrum van het Stadhuis omhoog richting Forum te lopen? Ik kan me levendig voorstellen dat dit inderdaad niet altijd meevalt.

En of ik me wel besef dat er bij bijna alle informatie-uitwisseling vanuit wordt gegaan dat iedereen digitaal onderlegd is en gebruik maakt van een tablet, computer of telefoon. Terwijl dit bij ouderen niet altijd het geval is. Ook hier realiseer ik me dat de zelfredzaamheid van senioren soms danig op de proef wordt gesteld.

Goed om te weten dat medewerkers van het wijkteam ook op dit vlak informatie en advies geven. Ze helpen senioren op weg om vraagstukken zelf op te lossen of ze vinden een vrijwilliger die ouderen ergens bij te hulp schiet.

Voor mij heel waardevol om te horen en te beseffen waar mensen op latere leeftijd in de praktijk mee te maken krijgen. En om te kunnen vertellen dat er altijd wel iets van hulp in de buurt is. Met en voor elkaar, dat is óók Almere!