Column: Poppodium

ALMERE – Afgelopen zaterdag heb ik een cheque ter waarde van een jaar lang gratis entree uitgereikt aan de 100.000ste betalende bezoeker van Poppodium De Meester. Een enorme mijlpaal voor het Almeerse Poppodium dat sinds 2007 wekelijks concerten en evenementen organiseert en waar jaarlijks door gemiddeld 150 bands en artiesten wordt opgetreden.

Zo bracht de in Almere woonachtige Lisa Lois dit weekend op Poppodium De Meester een tribute aan zangeres Adele met het concert ’Lisa Lois thanks Adele’. In 2009 won Lisa het programma X-Factor met het nummer ’Hallelujah’, waarmee ze een nummer 1 hit scoorde.

De Meester staat bekend om haar zeer diverse publiek en biedt een programma variërend van jazz tot metal en van hiphop tot pop. Voor ieder wat wils dus. Lokale en regionale bands komen aan bod en zetten in De Meester vaak hun eerste stappen op een echt poppodium. Mooi om te zien dat ze die kans krijgen.

Er is ook veel aandacht voor talentontwikkeling. Zo zijn er samenwerkingsverbanden met het onderwijs, waar bijvoorbeeld jaarlijks de ’Battle Of The Schoolbands’ en de ’Stadsrapper Competitie’ uit voort vloeien. Jong talent dat letterlijk en figuurlijk het podium krijgt om zich verder te ontwikkelen.

Deze verschillende activiteiten organiseren, gaat niet vanzelf. Voor het grootste deel wordt Poppodium De Meester daarin ondersteund door zeer actieve, Almeerse vrijwilligers. Ik heb het dan met name over jongeren in de leeftijd van 16-25. Ik vind het fantastisch dat ze zich zo betrokken voelen bij een stuk cultuur en ontspanning in Almere. Vrijwilligers zijn belangrijk. Altijd en overal. We kunnen niet meer zonder.