Column: Pasen

ALMERE – Het paasweekend staat voor de deur en met een paar vrije dagen in het vooruitzicht zijn er tal van activiteiten in onze stad te beleven.

Zo kunt u op verschillende plekken paasbrunchen en op zondag 16 april en maandag 17 april van 11.00 uur tot 17.00 uur de gezellige paasmarkt in Almere Centrum bezoeken.

Op eerste Paasdag kan jong en oud in Boswachterij Almeerderhout, bij Outdoorpark SEC Survivals, met een boerengolfstick en een bal op zoek naar eieren. Je volgt een leuk parcours met verschillende opdrachten en leuke uitdagingen. Onderweg word je beloond met heerlijke paaseieren.

Voor de 22e keer is stadslandgoed De Kemphaan op Tweede Paasdag omgetoverd tot een waar paradijs van vermaak. Kinderen kunnen een paasei beschilderen, nestkastje timmeren of een broodje bakken boven het kampvuur. Avonturiers en sportievelingen komen ook aan hun trekken. Ren over het water in een plastic bal, stap op de mountainbike of leer hoe je zelf een vuurtje moet maken. Voor de echte durfallen is Klimpark Fun Forest geopend.

Op 2e Paasdag is bibliotheek Stad open. En op deze lentedag vind je hele speciale gasten in de bibliotheek, namelijk de knuffelbaarste kleine dieren die je je maar voor kunt stellen.

Kippen, kuikentjes, cavia’s, konijnen, ze komen allemaal Pasen vieren in de bieb. Medewerkers van Stad & Natuur geven je deze middag antwoord op al je dieren-vragen.

Iedereen die klaar is met Paaseieren zoeken of eten, kan op maandag gezellig komen shoppen in Almere Centrum, waar de winkels van 12.00 tot 17.00 uur zijn geopend.

Voor alle activiteiten op een rij verwijs ik u graag naar www.vvvalmere.nl.

Waar u ook voor kiest, ik wens u hele fijne en ontspannen Paasdagen!