Column: Metropoolregio Amsterdam

ALMERE – Vorige week is tijdens een bijeenkomst in de Hermitage in Amsterdam het startsein gegeven voor een nieuwe fase van regionale samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Als tweede stad van de Metropoolregio speelt Almere een actieve rol in deze samenwerking en samen met wethouder Herrema heb ik namens onze stad het convenant ’Versterking Samenwerking Metropoolregio Amsterdam’ mogen ondertekenen.

Door samen op te trekken, krijgen we als regio een stevigere positie en kunnen we onze plannen in Den Haag en Europa duidelijk maken en behartigen. U kunt daarbij denken aan

thema’s als woningbouw, bereikbaarheid, werkgelegenheid en de Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade. Ik kan u verzekeren dat regionale inspanning zowel financiële middelen als een relevant netwerk oplevert met een schat aan informatie en kennis.

Als voorbeeld neem ik de werkgelegenheid. Met genoegen kan ik u vertellen dat één op de twee Almeerders werk vindt in Almere. Het betekent wel dat de andere helft van de beroepsbevolking elders in de regio werkt. Mede voor hen zorgen we ervoor dat ze goed kunnen reizen, of dit nu via het spoor of de weg is. Zoals u weet, werken we hard aan onze bereikbaarheid (verbreding van de A6 en van de Waterlandseweg) en de samenwerking met de MRA helpt ons daarbij.

In de Metropoolregio Amsterdam werken 33 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam op vrijwillige basis samen aan een sterke regio. Hierdoor is het mogelijk om gezamenlijk de uitdagingen van de toekomst, ook voor Almere, aan te gaan.

U zult begrijpen dat ik me met hart en ziel voor onze toekomst inzet.