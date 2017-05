Column: Landelijke Veiligheidsdag

ALMERE – Aanstaande zaterdag vindt alweer de vierde landelijke Veiligheidsdag plaats in Almere! Voor ons allemaal een uitgelezen kans om de mensen van de hulpdiensten in het zonnetje te zetten. Zij staan immers 24 uur per dag paraat om hulp te verlenen aan iedereen, bij wat voor calamiteiten dan ook. Speciale gast is (demissionair) minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie.

Dit jaar is er voor het thema ’Samenwerking’ gekozen. U kunt daar op verschillende pleinen als de Grote Markt en de Esplanade en in de straten eromheen van genieten. Het evenement is dit jaar groter dan ooit. Mag ik u alvast uitnodigen om rond 14.30 uur op de Grote Markt te kijken naar een ongeval tussen twee voertuigen of om de sneeuwschuiver van Rijkswaterstaat te bewonderen? Wat doet waterschap Zuiderzeeland en durft u het aan in de kantelaar van Veilig Verkeer Nederland plaats te nemen?

U kunt ook de camera van Handhaving bedienen en een potentiële zakkenroller in de gaten houden. Ik nodig u van harte uit om niet alleen te kijken, maar vooral ook mee te doen. Zoals leerlingen van groep acht die les krijgen in reanimeren. Een mooi project van de GGD om de veiligheid in en om het huis te vergroten.

Kortom, op de Landelijke Veiligheidsdag laten politie, brandweer, GGD, Defensie en de Reddingsbrigade met spectaculaire demo’s aan het publiek zien, wat hun werk inhoudt. Met snelle acties ervaart u als publiek hoe de verschillende veiligheidsdiensten samenwerken in het geval van ernstige calamiteiten en incidenten. Onder het motto ’Ontdek de held in jezelf’ krijgen kinderen en volwassenen informatie op het gebied van zelfredzaamheid en wat zij moeten doen in het geval van ernstige calamiteiten in en rond het huis.