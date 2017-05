Column: Laatste editie

ALMERE – Vandaag, een goede 14 jaar na haar start, krijgt u de Almere Vandaag voor het laatst in de bus. De Almere Vandaag stopt, omdat de Telegraaf Media Groep (de huidige eigenaar van de krant) de huis-aan-huisbladen heeft verkocht aan een andere uitgever. Een aantal titels, waaronder Almere Vandaag, maakt geen deel uit van die overname.

Het niet meer verschijnen van Almere Vandaag vind ik persoonlijk een verlies voor de informatievoorziening en mediaspreiding in onze stad. Een stad met ruim 200.000 inwoners heeft recht op en is gebaat bij verschillende kranten. Ik vind het belangrijk dat het nieuws vanuit meerdere invalshoeken wordt belicht. Dat er kritisch wordt meegekeken met het openbaar bestuur.

Almere Vandaag is voortgekomen uit het Dagblad van Almere, die voor de eerste keer verscheen in 1983. Door te weinig abonnementen werd het opgeheven in januari 2003. Almere moest het daarna doen zonder lokale krant.

De oplossing werd gevonden in een gratis krant, met dien verstande dat daarvoor wel voldoende adverteerders gevonden moesten worden. Dit lukte en op 2 april 2003 verscheen de eerste editie van Almere Vandaag, het eerste gratis dagblad van Nederland.

Sinds 1 februari 2008 heeft de burgemeester van Almere een column in deze krant. Annemarie Jorritsma begon en ik heb het stokje van haar mogen overnemen. Tot mijn grote plezier, want het is een mooie manier om mijn ervaringen met u te delen. Ik houd u op de hoogte op welke manier ik u in de toekomst betrek bij mijn belevenissen.

Voor nu wens ik de medewerkers van Almere Vandaag snel meer duidelijkheid over wat er met hen gaat gebeuren. En wil ik ze hartelijk bedanken voor de samenwerking in de voorbije jaren. Wie weet tot ziens!