Column: Koninklijke Onderscheiding

ALMERE – Vandaag heb ik bij zestien Almeerders de Koninklijke Onderscheiding mogen opspelden. Het zeventiende speldje reik ik op een later moment uit, want één decorandus is op dit moment op vakantie.

Door de inzet van deze mensen is Almere en daarmee de wereld een stukje mooier geworden. Ik spreek de hoop uit dat zij zich nog jarenlang willen en kunnen blijven inzetten.

Ik kan u vertellen dat we acht Leden en negen Ridders in de Orde van Oranje Nassau rijker zijn. Iets om trots op te zijn, want een lintje krijg je echt niet zomaar. Almeerders komen in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding als ze zich als vrijwilliger vijftien jaar of langer onbaatzuchtig inzetten voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid.

Denk daarbij onder meer aan de activiteitenbegeleider in het verzorgingshuis of de coach van de sportclub. Maar ook aan de organisator van evenementen, de bezorger van de kerkkrant en iemand die jarenlang een bestuursfunctie vervult. Meestal doen ze dat onopvallend en op de achtergrond.

Kent u zo iemand en vindt u dat deze persoon publieke erkenning verdient? Op onze website www.almere.nl/lintjes vindt u meer informatie over de verschillende onderscheidingen en voorstelformulieren. Als u wilt dat de persoon van uw voordracht tijdens de jaarlijkse lintjesregen rond Koningsdag in het zonnetje wordt gezet, dan moet uw aanvraag voor 1 augustus bij de gemeente binnen zijn.

Denkt u er maar eens rustig over na en wie weet mag ik ú volgend jaar wel als decorandus of als genodigde van een decorandus begroeten!