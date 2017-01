Column: Het hele jaar door

ALMERE – Dit jaar is er tijdens de jaarwisseling voor 4.000 euro minder vernield dan vorig jaar. Toch is er voor 61.500 euro schade aangericht. Vooral verkeersborden, ABRI’s en afvalbakken moesten het ontgelden. Ik spreek de wens uit dat de trend van minder vernielingen zich ook volgend jaar doorzet.

Naast de extra maatregelen in de week voor de jaarwisseling en de goede samenwerking met de hulpdiensten, is het campagneteam ’Stop vandalisme’ het hele jaar door druk bezig om het zinloos slopen van publieke eigendommen tegen te gaan.

Zo heeft Stichting de Schoor met haar jongerenparticipatie veel aandacht voor de aanpak van vandalisme. Jongeren Veilig Stadshart Almere (JVSA) en de Jongeren Raad Almere voeren de campagne ’Stop vandalisme’ uit. Zij vormen een speciaal campagneteam dat regelmatig activiteiten organiseert waar het vooral om bewustwording gaat. De achterliggende gedachte is daarbij altijd: Vandalisme, niet normaal!

Het team gaat in gesprek met jongeren op straat en geeft voorlichting op basisscholen. Leerlingen krijgen bijvoorbeeld handvatten hoe ze om kunnen gaan met daders van vandalisme. De scholen kunnen hier vervolgens zelf verder mee aan de slag.

Daarnaast heeft de JVSA op Facebook een ’Stop vandalisme’- account. Jongeren kunnen zelf ideeën inbrengen of de pagina liken. Voor deze jaarwisseling heeft de JVSA met leerlingen van het Echnaton een filmpje gemaakt met de titel: Hoe vier jij oud en nieuw?! Veilig & gezellig? Het filmpje is via social media verspreid.

Ik dank de jongeren voor hun inzet en ik hoop dat iedereen een handje mee helpt om gedurende het hele jaar de buurt heel, veilig en schoon te houden. Dan valt de kostenpost voor vandalisme over 2017 ook vast mee.