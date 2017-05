Column: Herdenken

ALMERE – Elk jaar, op 4 mei, herdenken we in Nederland alle slachtoffers, burgers en militairen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Nederland of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Graag herdenk ik samen met u.

Morgenavond bedanken en eren wij, in stilte en met respect, de slachtoffers. Want onze vrijheid, vandaag de dag, danken we aan de offers van velen. Mensen die sneuvelden voor onze vrijheid. Onze vrijheid om zelf te beslissen. Om zelf te beslissen wat we willen geloven en wat we willen zeggen.

In Almere gedenken we al 40 jaar. De eerste herdenking was in 1977 in Almere Haven. Het monument was sober, een steen met opschrift. In 1995 is de steen vervangen door het huidige monument: een bronzen tafel met de dolfijn, gemaakt door kunstenaar Marcel Smink. In de Etruskische en christelijke symboliek staat de dolfijn voor dodenverering.

In het tafelblad zijn de dagen, maanden en jaren van 10 mei 1940 tot en met 15 augustus 1945 gegraveerd. Zo komt de tijd tot leven op een plek zonder oorlogs- of verzetsverleden. De data verwijzen niet alleen naar de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in het tijdsbestek ’40 en ’45. Het biedt de mensen tevens de gelegenheid om los te komen van de algemene herdenking en stil te staan bij de dag die voor hen in het bijzonder een tragische betekenis heeft.

Ik spreek de wens uit u morgenavond te mogen begroeten bij ’De Dolfijn’ op de Marktgracht in Almere Haven. Speciaal voor de kinderen is er om 18.00 uur een speciale herdenking in het Bos der Onverzettelijken.