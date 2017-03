Column: Eenzame ouderen

ALMERE – Laatst stond ik in de supermarkt in de rij bij de kassa achter een dame op respectabele leeftijd. Ze maakte een praatje met de kassière en deelde een stuk van haar levensverhaal. Zo hoorde ik haar zeggen dat ze zich eenzaam voelt. Haar familie woont niet in de buurt en een groot deel van haar kennissen was haar ondertussen ontvallen.

Rustig en beheerst haalde ze haar boodschappen van de band om ze vervolgens terug in haar karretje te leggen. „Mijn tempo is niet meer wat het geweest is”, verontschuldigde ze zich nog naar mij. Waarop ze me vertelde dat ze door haar fysieke beperkingen nog maar weinig buiten komt en dat dat haar sociale leven niet ten goede komt.

Ik realiseerde me eens te meer dat ik door m’n familie en vrienden, door m’n werk en alles wat ik dagelijks meemaak midden in het leven sta. Ik ben letterlijk onder de mensen en ontvang warme belangstelling. Ik ervaar dit als een voorrecht en ik snap dat dit beslist niet vanzelfsprekend is.

Ik besloot spontaan de gekochte boodschappen van deze dame in haar boodschappentas op wieltjes te doen. Zo konden we ons gesprek nog even voortzetten en was er even die zo belangrijke persoonlijke aandacht voor elkaar.

Gelukkig zijn er in Almere veel vrijwilligers die ervoor zorgen dat ouderen zich minder eenzaam voelen. Bijvoorbeeld door een keer per week samen een kopje koffie te drinken en een praatje te maken. Ook een avondje kaarten of een spelletje doen, wordt zeer gewaardeerd.

Als we allemaal wat meer omzien naar elkaar verzeker ik u dat intense dankbaarheid uw deel is.