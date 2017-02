Column: Circulaire Economie

ALMERE – Onlangs hebben we met het college en de gemeentesecretaris een inspirerende presentatie over circulaire economie gehad. Concreet betekent circulaire economie dat afval wordt omgezet in grondstoffen, waarbij producten en materialen opnieuw worden gebruikt.

Laat ik een voorbeeld noemen. De bomen die gekapt worden om de A6 te verbreden, kunnen we gebruiken voor speeltoestellen, hekken en een houten brug. De zagerij en timmerwerkplaats leveren dan weer werkgelegenheid voor mensen met bijvoorbeeld een afstand tot de arbeidsmarkt.

Iets anders: de gemeente wil al jaren het Weerwater uitbaggeren voor een betere biodiversiteit. Baggeren is kostbaar en alleen voor een betere biodiversiteit niet rendabel. Maar als het baggeren ook oplevert dat we warmte kunnen leveren uit het Weerwater aan de Floriade of aan 3000 woningen én dat we de bagger kunnen gebruiken als bouwmateriaal voor een geluidswal of een fietspad dan wordt het wel een reële optie.

Een ander voorbeeld zijn de waterplanten. Zij vormen een probleem in Almere en daarbuiten. Boten lopen vast, ondernemers aan het water lijden verlies, gemeente, provincie en Rijkswaterstaat moeten telkens maaien. De kosten zijn enorm. Door het uitbaggeren wordt een stabielere en betere waterkwaliteit gerealiseerd en hoeven we minder waterplanten te maaien, omdat het Weerwater dieper wordt.

Om aan te tonen dat we met elkaar van afval iets waardevols kunnen maken, gaan we nu verder aan de slag met het leggen van verbindingen tussen bestaande projecten en onderzoeken we welke meerwaarde dit voor de inwoners, bedrijven en gemeente gaat opleveren.