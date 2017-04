Column: Business Challenge 2017

ALMERE – Almeerse ondernemers hebben dit jaar voor de tweede keer de Business Challenge georganiseerd. Een autorit van Almere naar een Europese bestemming en weer terug.

Deelnemers aan deze tocht zetten zich in om met hun auto geld in te zamelen voor een jaarlijks wisselend doel. Vorig jaar naar Lancaster voor het Voedselloket Almere; dit jaar naar het Deense Aalborg om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor stichting Opkikker.

Stichting Opkikker doet er alles aan om gezinnen met een langdurig ziek kind de ontspanning te bieden die zij zo hard nodig hebben. Zoals u zich kunt voorstellen, vraagt langdurig ziek zijn veel doorzettingsvermogen en energie van een kind. De vaak lange behandelingen en ziekenhuisopnames zijn zwaar, net als de onzekerheid die hierbij komt kijken.

Zo’n onzekere situatie heeft ook gevolgen voor de overige gezinsleden. Papa, mama, broers en zusjes moeten hun leven aanpassen en krijgen te maken met zorgen en verdriet. Lichtpuntjes zijn in zo’n situatie van groot belang. Stichting Opkikker verzorgt deze lichtpuntjes en laat de ziekte voor één dag naar de achtergrond verdwijnen. Voor de kinderen en hun familie is dat een onbetaalbaar cadeau dat ze nooit meer vergeten.

Aan mij de eer om de sportieve deelnemers afgelopen zaterdag binnen te halen en met Jörgen Raymann, ambassadeur van de Business Challenge, de fantastische opbrengst bekend te maken. Samen hebben we een cheque ter waarde van ruim € 70.000,- aan Ruud Sliphorst, directeur van Stichting Opkikker, overhandigd.

Met heel mijn hart dank ik alle deelnemers en organisatoren van de Business Challenge 2017 voor dit prachtige resultaat. Op naar volgend jaar!