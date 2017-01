Column: ’20X Weerwind’

ALMERE – Kunst en cultuur zijn belangrijke grootheden in een samenleving. Kunst kan bruggen leggen. Kan de verbeelding stimuleren en biedt een nieuwe, soms zelfs verfrissende kijk op de werkelijkheid. Het verbindt op bijzondere wijze verbeelding en werkelijkheid.

Ik voel me vereerd dat twintig Almeerse kunstenaars na een interview met mij op geheel eigen wijze een portret van mij hebben gemaakt. De manier waarop ze me hebben neergezet, vind ik fantastisch. De een heeft treffend m’n ziel gepakt, de ander laat juist m’n karaktereigenschappen zien.

Het zijn kunstenaars die beeldende kunst, portretten en keramiek maken op hoog niveau. Ikzelf was slechts het vehikel waarop deze kunstenaars het podium hebben gepakt. Een eer voor mij om model te mogen zijn opdat Almere haar veelzijdigheid van kunstenaars dan wel artistieke impressie aan de samenleving toont.

Mijn warme complimenten ook voor de initiatiefnemers. ’20X Weerwind’ is duidelijk een heel bijzondere expositie voor mij, alhoewel het ook wel even vreemd en overdonderend is een zaal binnen te stappen, waar je jezelf zo vaak terugziet!

De expositie is de komende twee donderdagen tot en met zondag nog te zien in het bijzondere Casa Casla. Gelegen op de rand van het centrum, dicht bij het PIT-museum aan het Weerwaterplein. Casa Casla is gebouwd als Architectuurcentrum en wordt nu gebruikt voor exposities en voorstellingen. Het biedt een plek om een ieder gratis te laten kennismaken met kunst en cultuur van en in het Almeerse. Het gebouw alleen al is meer dan de moeite waard om te bezoeken. Ik zeg: doen!