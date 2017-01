City verliest eerste oefenduel en Braken opnieuw voor zeker twee maanden

ALMERE – Almere City FC is het nieuwe jaar redelijk goed begonnen, maar kon dat niet een hele wedstrijd volhouden en dus werd er op eigen veld met 3-2 verloren van eredivisionist FC Groningen nadat de Almeerders met een 2-0-voorsprong gingen rusten. Belangrijker dan het resultaat en wat de spelers op de mat legden is echter het bericht dat spits Sven Braken opnieuw voor zeker twee maanden uitgeschakeld lijkt te zijn.

Braken zat voorafgaan aan de wedstrijd alleen op de koude tribune in zijn jas gedoken en er was duidelijk aan zijn lichaamshouding te zien dat het niet goed zat. Tot dusver speelde de spits zes competitiewedstrijd en één bekerwedstrijd. Daarin scoorde hij zes keer. Vorig seizoen was Braken ook lange tijd geblesseerd, maar toen aan zijn andere knie. Toen kwam hij tot elf wedstrijden en zes doelpunten in totaal.

Het zit nadat hij bij de uitwedstrijd bij FC Dordrecht geblesseerd raakte dus nog steeds niet goed. ,,Er wordt een kijkoperatie uitgevoerd en ik hoop dat er iets wordt aangetroffen, want dan kunnen ze dat direct weghalen. Ik ben fit, heb ook de hele winterstop door getraind, maar ik bleef last houden van de knie. Vooral als ik schiet heb ik pijn en dus zijn we met de medisch specialisten om tafel gaan zitten en is een kijkoperatie voorgesteld. Heel zuur allemaal, maar het is niet anders. Ik kan zo niet voetballen”, aldus Braken vrijdagochtend. Normaal gesproken staat voor het herstel na een kijkoperatie zes tot acht weken.

Oefenen

City-trainer Jack de Gier begon de wedstrijd met Chiel Kramer op doel, achterin Paul Quasten, Lars Nieuwpoort en Damon Mirani en Kees van Buuren, op het middenveld Gaston Salasiwa, Jeffrey Rijsdijk en Tom Overtoom en in de aanval Soufyan Ahannach, Sherjill Mac-Donald en Yener Arica. Dat ging het eerst bedrijf prima. Via doelpunten van Mac-Donald en een benutte stafschop van Overtoom nadat Arica door Sergio Padt was neergelegd kwamen de Almeerders terecht op 2-0. Na rust stonden er op Kramer na tien andere spelers in het veld en die wisten de voorsprong niet vast te houden, er waren zelfs zeer grote kansen op 3-0, maar die werden door voornamelijk Jasper Waalkens en Silvester van de Water niet doeltreffend afgerond. Via doelpunten van Mimoun Mahi, Danny Hoessen en Ajdin Hrustic wonnen de noorderlingen uiteindelijk.

,,Natuurlijk jammer. Maar het resultaat is nu niet zo belangrijk. We wilden wat dingetjes zien en dat is de eerste helft goed uitgepakt en de tweede helft wat minder. Zo blijven er spelers moeite houden met aanhaken en dat is jammer. Het was duidelijk een wedstrijd met twee gezichten waarin het kwaliteitsverschil vooral opviel”, aldus De Gier na afloop.

Waar de Groningers er nog een trainingskamp in het zuiden van Duitsland aan vast knopen voor de competitie begint, blijft City de rest van de week gewoon in Almere. Een eventuele oefenwedstrijd van de eerste selectie zaterdag tegen HHC Hardenberg wordt vanwege enkele kleine blessures en de kans op grotere ook niet door de eerste selectie gespeeld en dus kan De Gier in alle rust, mochten er zich geen clubs voor spelers melden, voor bereiden op de tweede seizoenshelft. Die begint voor de huidige nummer zes volgende week vrijdag thuis tegen nummer vier. FC Volendam