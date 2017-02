City speelt gelijk tegen FC Oss

ALMERE – Het zit Almere City in deze fase van de competitie niet mee als het gaat om de afwerking. Kansen krijgt de ploeg namelijk genoeg en met 3-3 tegen FC Oss werd er ook wel gescoord, maar dat hadden er zeker twee keer zo veel kunnen zijn gezien het aantal grote mogelijkheden. Oss daarentegen kreeg eigenlijk maar vier kansen.

De eerste twintig minuten leek er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht. Leek, want van de kansen en dat waren er met een schot van Gaston Salasiwa, een schuiver van Sherjill Mac-Donald en een kopbal van Arsenio Valpoort toch zeker vier, had er toch op zijn minst één benut moeten worden. Die van Mac-Donald kwam daar het meest voor in aanmerking, want hem werd, nadat hij een terugspeelbal van Lorenzo Piqué oppikte, geen strobreed meer in de weg gelegd. Dat hij de bal naast schoot en het Jordy Deckers, de Almeerse keeper in dienst van FC Oss, dus niet moeilijk maakte was hem daarbij aan te rekenen. Zeker omdat City een paar minuten later de deksel, zoals zo vaak als de ploeg de kansen niet benut, op de neus kreeg.

Na een foute terugspeelbal in de 24ste minuut van Soufyan Ahannach werd Justin Mathieu direct diep gestuurd, keeper Chiel Kramer moest uitkomen, maar nam daarbij de aanvaller mee en dus was een strafschop het gevolg. Die werd vervolgens ingeschoten door Tom Boere, die daarmee zijn 27ste van dit seizoen aantekende.

Een klein kwartiertje later werd het, City had nog altijd een overwicht, zelfs 2-0 voor de Brabantse gasten. Een voorzet werd nog weggewerkt, maar niet ver genoeg en Dominique Kivuyu kon vanaf de zestien een hoek uitzoeken en vervolgens doeltreffend afronden. Compleet tegen de verhoudingen in, maar twee kansen en twee doelpunten zijn statistieken waar City voorlopig alleen maar van kan dromen.

Wel raak

Opmerkelijk na al die kansen in de eerste helft was dat de eerste mogelijkheid na rust wel direct raak was. Een voorzet van Paul Quasten werd door Jeffrey Rijsdijk binnen geschoven. Opvallend daarbij was de voorzet over de grond ging waar in de eerste helft nagenoeg alles door de lucht ging en dat werd ook wel tijd, want met Ahannach, Mac-Donald en Valpoort bestaat de aanval nou niet direct uit echte koppers en de eerste helft ging er bij die laatste voorzetten nog wel eens iets mis. Dat Mac-Donald nog geen tien minuten later met het hoofd de 2-2 maakte mag dan ook als een klein wonder worden betiteld. Al was de voorzet van Rijsdijk ook wel op maat en was missen misschien nog wel moeilijker geweest.

Met nog twintig minuten te gaan was het in ieder geval duidelijk dat City doorging zoals voor rust, maar nu wel scoorde. Daardoor ging de ploeg nog beter spelen en het wachten was daarom op de voorsprong. Die kwam al een paar minuten later. Ahannach kreeg de bal aan de zijkant, dribbelde via de achterlijn richting de goal en krulde de bal vervolgens keurig om Deckers heen. Schitterend doelpunt en het gaf de verhoudingen in het veld ook weer. Het lukte weer en dan wordt City alleen maar beter.

Echter FC Oss heeft dit seizoen Tom Boere, de topscoorder van de Jupiler League en die maakt ze dit seizoen als warme broodjes. Tien minuten voor tijd bracht hij met een droge knal de ploegen uit de enige kans na rust weer op gelijke hoogte.en de minuten daarna kreeg de ploeg zo waar nog twee kleine mogelijkheden, maar een nieuwe voorsprong was echt te veel van het goede geweest voor de Brabanders. Al moest Calvin Mac-Intosch daar in de extra tijd nog een keer reddend voor optreden nadat Kramer de bal los liet na een voorzet vanaf de zijkant.

In de extra tijd, vier minuten, kreeg Ossenaar Mathieu zijn tweede gele kaart en dus speelde City de laatste drie minuten tegen tien man. Dat maakte de slotfase spannend, maar op een schot van invaller Javier Vet dat overging gebeurde er niets meer voor beide goals en daarmee kreeg City opnieuw een lesje kansen benutten. Al hield de ploeg er dit keer, ten opzichte van vorige week toen er werd verloren van Cambuur, wel een puntje aan over.

Volgende week moeten de Almeerders uit naar MVV Maastricht.