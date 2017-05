City gaat niet verder met Quasten, Ten Voorde, Metalsi, Lanser en Waalkens

ALMERE – Almere City gaat definitief niet verder met Paul Quasten, Rick ten Voorde, Abdel Metalsi, Dyllan Lanser en Jasper Waalkens. Dat zei City-trainer Jack de Gier donderdagochtend na de laatste training van dit seizoen. ,,En als we nieuwe spelers halen moeten het minimaal top 5-Jupiler League-spelers zijn.”

De Almeerders werden afgelopen vrijdag door Helmond Sport uitgeschakeld in de eerste ronde van de play-offs en dus eindigde het seizoen eerder dan gehoopt. Duidelijk is inmiddels ook dat Lars Nieuwpoort de club volgende seizoen verruild voor De Graafschap. ,,Daarnaast is er vraag naar Soufyan Ahannach, maar die heeft nog een contract en dus zal er een transfersom betaald moeten worden. Als dat concreet wordt zal hij gaan. Verder verwacht ik niet dat er nog jongens weg zullen gaan”, aldus De Gier.

Als prioriteit voor het nieuwe seizoen heeft De Gier aanvallende wensen, maar vooral verdedigend. ,,Zoals gezegd ze moeten direct een versterking zijn en bij voorkeur met een bepaalde winnaarsmentaliteit. We hebben dit seizoen te veel doelpunten tegen gekregen.”

