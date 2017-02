City en doelman Kramer verlengen contract

ALMERE – Almere City FC en doelman Chiel Kramer hebben het contract met de keeper opengebroken en verlengd met nog een seizoen. Kramer speelde tot dusver op één wedstrijd na alle wedstrijden dit seizoen.

,,Daar ben ik heel blij mee. Ik heb dit seizoen nagenoeg alle wedstrijden gespeeld en ik wil ook komend jaar minuten maken”, laat Kramer in een bericht op de website van de Almeerse voetbalclub weten. ,,Ik leer hier nog iedere week en iedere wedstrijd. Mijn doel is om mezelf de komende anderhalf jaar te blijven ontwikkelen. Bij Almere City FC heb ik daar de mogelijkheid toe en ik heb het uitstekend naar mijn zin bij deze club”, aldus de keeper op de website.

Almer City staat momenteel na 27 gespeelde wedstrijden achtste in de Jupiler League en kreeg tot dusver 51 doelpunten tegen en scoorde 56 keer. Afgelopen vrijdag speelde het team van trainer Jack de Gier 3-3 tegen FC Oss. Komende vrijdag is MVV in Maastricht de tegenstander.