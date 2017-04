City-directeur ontkent racisme bij woordenwisseling trainers

ALMERE – De woordenwisseling die Almere City-trainer Jack de Gier afgelopen vrijdag in Venlo had met zijn collega van VVV-Venlo had niets te maken met racisme. Dat zegt Almere City-directeur John Bes maandagochtend.

Bes ziet dan ook geen aanleiding om zijn collega van VVV-Venlo aan te spreken op het voorval tussen De Gier en Steijn, of om melding te maken bij de voetbalbond KNVB. ,,We hebben het er over gehad en mij is verzekerd dat het niets met racisme te maken had. Ik zie dan ook geen aanleiding om iets te doen. Het klopt dat ze woorden hadden, dat heb ik ook gehoord, maar dat ging over de manier van coachen. De Gier zei daarop tegen Steijn dat hij zich met zijn eigen ploeg moest bemoeien en dat ging in de emotie in de catacomben door”, aldus Bes maandagochtend.

Als er wel sprake van racisme zou zijn geweest, iets dat overigens wel door meerdere aanwezigen, onafhankelijk van elkaar, nabij de kleedkamers in De Koel werd gesuggereerd, had Bes wel stappen ondernomen. Die aanwezigen wilden overigens niet on the record iets vertellen.

In het stadion hadden Steijn en De Gier vrijdagavond na de wedstrijd open en bloot en voor veel aanwezigen hoorbaar een woordenwisseling. Het ging daarbij om een beweging die City-speler Sherjill Mac-Donald richting Steijn had gemaakt en een opmerking die de trainer in Venlose dienst daarvoor gemaakt zou hebben. ,,Ik heb die beweging ook gezien, maar meer niet dus voor mij is het klaar”, zo gaf Bes daar nog over aan.

De Gier wilde na de woordenwisseling vrijdag niet meer reageren op het voorval.