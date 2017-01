City begint zonder Braken aan tweede seizoenshelft

ALMERE – Spits Sven Braken is nog altijd niet fit genoeg om op het veld met Almere City mee te trainen. En dat is aan het begin van de tweede seizoenshelft een flinke streep door de rekening van de speler, maar zeker ook voor trainer Jack de Gier.

Braken speelde dit seizoen tot dusver zes competitiewedstrijden en scoorde daarin ook zes keer. Hij raakte geblesseerd in de wedstrijd op 21 oktober tegen FC Dordrecht, scoorde daarin ook nog, maar maandag kwam hij wel met de rest van de selectie het veld op, maar na het praatje van De Gier voor er werd begonnen, vertrok Braken weer naar binnen en ging hij op een hometrainer fietsen. ,,Het medisch team, dus onze staf en zijn artsen, moeten weer om tafel. Er zit namelijk weer reactie in zijn knie. Na belasting komt er toch weer vocht opzetten en dat voelt bij hem niet goed. Ik durf dan ook niet te zeggen wanneer hij weer op het veld zou kunnen staan. Dat kan morgen zijn, maar ook nog een tijd duren”, aldus De Gier op de situatie van zijn goalgetter.

Contracten

City speelt, voor het vrijdag de dertiende januari thuis tegen FC Volendam aan de tweede seizoenshelft begint, donderdag om 19.00 uur een oefenwedstrijd tegen eredivisionist FC Groningen. De Gier verwacht niet dat er dan nog nieuwe spelers op proef bij zijn. Die waren er maandag ook niet. ,,Die verwacht ik eigenlijk ook niet, maar je weet nooit. We zijn eerder al bezig met volgend seizoen”, reageerde de oefenmeester daarop. Zelf is De Gier nog niet in gesprek geweest met de clubleiding. Al doet hij daar een beetje geheimzinnig over. ,,Er is contact geweest, maar meer nog niet.”

De Gier en City hebben de doelstelling uitgesproken dat ze het dit jaar beter willen doen dan vorig seizoen. Toen werd de halve finale van de play offs gehaald en halverwege met een zesde plaats liggen ze wat dat betreft op koers.