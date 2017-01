City begint slap en moet dat bekopen bij Jong Ajax; 6-3

ALMERE – Almere City begon te slap tegen Jong Ajax en werd de eerste helft helemaal zoek getikt. De Almeerders kwamen terecht met 5-0 achter, kregen een opleving van zeven minuten, kwamen terug tot 5-3, maar verloren uiteindelijk met 6-3 in Amsterdam.

Het was de eerste veertig minuten tegenhouden, tegenhouden en nog eens tegenhouden. Dat lukte niet echt en dus stond het bij rust terecht 3-0 voor het veel betere Jong Ajax. Daar stond met onder andere Kenny Tete, Jairo Riedewald en smaakmaker Abdelhak Nouri ook wel een op papier sterk elftal, maar de Almeerders maakten het de Amsterdammers ook niet echt lastig. Duels werden niet gezocht, er werd niet op de bal gejaagd en bij balbezit werd er al helemaal niet het eigen spel gespeeld.

De doelpunten van Noussair Mazraoui in de twaalfde minuut, Abdelhak Nouri na 27 minuten en een benutte strafschop van Donny van de Beek waren op de laatste na goed uitgespeelde kansen. Het lukte City gewoon niet om een vuist te maken en dat de tweede goal buitenspel leek waar niet voor werd gefloten werkte ook niet mee. Trainer Jack de Gier probeerde zijn team nog wel een beetje op te poken, maar dat lukte voor rust, op een overgetikt schot van Tom Overtoom na, helemaal niet.

Opleving

Na rust was het in de beginfase opnieuw éénrichtingsverkeer. City kwam er af en toe wel uit, maar het bleef Jong Ajax dat de klok sloeg. Doelman Roy Pistoor, hij verving de geblesseerde eerste keeper Chiel Kramer, moest toezien hoe er keer op Ajacieden voor zijn neus opduiken. Na 58 minuten was het Van de Beek die zijn tweede, en daarmee de vierde van de wedstrijd, maakte en zeven minuten later bracht Mateo Casseira de Ajax-productie op vijf.

City deed in de 64ste dan toch iets terug en redde daarmee in ieder geval de spreekwoordelijke eer, want als je zo wordt weggetikt is die er eigenlijk niet meer. Het was Soufyan Ahannach die vanaf de rand van de zestien doeltreffend was. Nog geen drie minuten later werd het ook nog 5-2. Dit keer schoot Sherjill Mac-Donald raak. Weer twee minuten later werd Ahannach in het hoekje van het strafschopgebied gehaakt en dus kreeg City terecht ook nog een penalty. Die werd door Overtoom prima ingeschoten. Dus werd het 5-3 en daarmee was de wedstrijd gekanteld.

Het werd daarmee zo waar ook nog een beetje een wedstrijd, want even later kreeg invaller Sylvester van der Water nog een mogelijkheid, maar zijn schot werd uit de korte hoek getikt door Norbert Alblas. City had in die fase in ieder geval het overwicht en kreeg via Mac-Donald opnieuw een kans. City probeerde het en werd daar voor beloond. Het scheelde ook dat bij Ajax Nouri naar de kant was gehaald, want die dicteerde het spel tot dan toe compleet en dat viel weg toen hij werd vervangen.

Ajax pakte na die drie treffer in zeven minuten het heft echter weer terug, scoorde via Damil Dankerlui zes minuten voor het einde nog de 6-3 en dus waren de drie Almeerse doelpunten uiteindelijk leuk voor de meegereisde Almeerse supporters, prima voor de statistieken en het doelsaldo werd daarmee niet al te negatief beïnvloed, maar voor de wedstrijd maakte het dus niet uit. De Almeerders waren te slap begonnen en zullen zich mede door die opleving van zeven minuten nog wel eens achter de oren krabben; wat als we zo waren begonnen?

Komende vrijdag moet de ploeg van De Gier uit naar FC Eindhoven. Lees woensdag in de papieren editie van Almere Vandaag reacties op de wedstrijd van maandagavond.