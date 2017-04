ChristenUnie wil Passion in Almere

ALMERE – De gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie wil Almere kandideren voor The Passion. De fractie wil het muziekevenement dat jaarlijks op Witte Donderdag wordt gehouden in een stad in Nederland en rechtstreeks op televisie wordt uitgezonden in 2022, het jaar van de Floriade, in Almere houden.

,,Stel je voor: Het Floriadeterrein als de tuin van Gethsemane (het hof nabij de Olijfberg ten oosten van Jeruzalem waar Jezus bad voor hij werd gekruisigd, red.) en prachtige beelden van de stad aan het Weerwater. In 2022 ligt de stad er nog mooier bij dan nu. Met een nieuwe brug over het Weerwater, het Floriadeterrein dat dan af is en het Rondje Weerwater. Het biedt ons een prachtige kans om de stad op een positieve manier onder de aandacht te brengen”, aldus Marcel Benard namens de ChristenUnie.

The Passion wordt sinds 2011 elk jaar op Witte Donderdag in een andere stad gehouden en wordt in opdracht door de EO en KRO-NCRV, de Protestantse Kerk Nederland en het Nederlands Bijbelgenootschap gemaakt. Zij kiezen samen met het productiebedrijf ook de stad. Het gaat over het paasverhaal van Jezus en zijn lijdensweg. Dit verhaal wordt dan verteld door bekende Nederlanders en met bekende popnummers. ,,Voor ons als ChristenUnie heeft het verhaal natuurlijk een bijzondere lading, maar we hopen ook op de steun van de andere partijen.”

Dit jaar, komende donderdag, wordt The Passion in Leeuwarden gehouden. Zij investeerden samen met de provincie Friesland twee ton in het evenement. De ChristenUnie komt binnenkort met een voorstel in de gemeenteraad.