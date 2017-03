Challenge stevent af op maximaal aantal deelnemers

ALMERE – Het gaat hard met de inschrijvingen voor de hele en halve triatlon van Challenge Almere Amsterdam. Inmiddels hebben dertienhonderd deelnemers zich ingeschreven en er is plek voor vijftienhonderd. Almere is dit jaar het podium voor het Europees kampioenschap.

,,Ik verwacht dus eigenlijk ook dat we uitverkocht gaan raken. We proberen nog wel meer ruimte te creëren, maar dat vergt een hele nauwkeurige puzzel. We hebben dan gewoon meer ruime nodig en dat is nog niet zo makkelijk met al die fietsen en faciliteiten die nodig zijn voor het hele weekend. We zijn daar nog wel over in gesprek met de gemeente, maar of dat gaat lukken weet ik niet”, vertelt Jort Vlam namens de organisatie.

De Challenge vindt dit jaar plaats in het weekend van vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 september. Voor de zaterdag hebben zich volgens Vlam inmiddels achthonderd voor de halve en vijfhonderd voor de hele triatlon ingeschreven. ,,We zien uiteraard dat het Europees kampioenschap een reden is om zich in te schrijven, maar opvallend vind ik ook dat veel mensen opgeven dat ze goede verhalen over onze wedstrijd horen. Dat is toch een compliment voor ons als organisatie en alle vrijwilligers die meehelpen.”