Challenge Floriade provincie levert 49 concepten op De winnaars van de wedstrijd worden op 1 juni bekend gemaakt. - Foto: Almere Vandaag

ALMERE – De wedstrijd, challenge, die de provincie heeft uitgeschreven voor ideeën voor de Floriade heeft 49 inschrijvingen opgeleverd. De wedstrijd werd uitgeschreven in het kader van het provinciale programma Floriade Werkt! en er is vanuit de provincie in totaal een miljoen euro beschikbaar voor meerdere projecten.