Celstraf voor uitbuiting minderjarig meisje

ALMERE – Een 28-jarige Almeerder is veroordeeld tot 26 maanden celstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk voor uitbuiting van een minderjarig meisje. De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie twee weken geleden.

De Almeerder liet een 16-jarige meisje vorig jaar oktober voor hem prostitueren in Rotterdam. Hij had het meisje via sociaal media benaderd. Door haar voor te liegen en te paaien, kreeg hij haar zover dat zij met hem meeging naar zijn tijdelijke woning in Rotterdam waar zij voor de man te werk werd gesteld.

De uitbuiting van het meisje kwam aan het licht nadat de naam van de Almeerder in een ander politie onderzoek werd genoemd. Toen de telefoon van de man werd uitgeluisterd werd al snel duidelijk dat er een meisje voor hem werkte. Het bleek het 16-jarige slachtoffer.

Naast de celstraf legt de rechtbank de Almeerder een contactverbod met het slachtoffer op voor twee jaar.