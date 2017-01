Celstraf geëist voor neersteken vriend

ALMERE – ,,Wat lieg je”. Woedend verlaat de ex-vriend van de 24-jarige verdachte uit Almere de zittingszaal van de rechtbank Lelystad. Op de voet gevolgd door zijn twee vrienden. De verdachte, Samantha G., leest ondertussen onverstoord haar verklaring voor waarin ze uitlegt waarom zij haar vriend vorig jaar op 24 september neerstak. ,,Ik was aan het einde van mijn Latijn”. De officier van justitie eiste 16 maanden celstraf waarvan 14 maanden voorwaardelijk voor poging doodslag

De jonge vrouw viel haar ex-vriend in de nacht van zaterdag op zondag 24 september met een keukenmes aan en stak de man in zijn buik en arm. ,,Alle frustratie, pijn en woede van de laatste drie jaar kwam er uit”, aldus de vrouw die daarmee refereerde aan de gewelddadige relatie die zij met haar ex had. Het stel dat aan de Zwolleweg in Almere woonde was bekend bij politie en Bureau Huiselijk Geweld. Verscheidene keren was de politie op het adres geweest om een ruzie tussen de man en de vrouw te sussen. Zo ook die avond, eind september, toen kort voor de steekpartij de politie door de vrouw was gebeld omdat de man zich agressief gedroeg. De opgetrommelde agenten dachten bij het verlaten van de woning de ruzie te hebben opgelost door de vrouw te gebieden het huis binnen een half uur te verlaten.

Terwijl de vrouw haar koffers en die van haar dochtertje aan het inpakken was, draaide de man de buitendeur op slot en gooide de koffers overhoop. Toen de man ook nog eens de telefoon, bankpas en ID-kaart van de vrouw afpakte en die over het balkon naar buiten smeed, was bij de vrouw de maat vol. ,,Het werd zwart voor mijn ogen”. Ze liep naar de keuken, pakte daar een mes en stak de man een paar keer in de buik en arm. Een vriendin die ook in de woning was, voorkwam erger door de vrouw tegen te houden.

Bekende

,,Een treurige zaak”, aldus de officier van justitie. Ondanks dat het stel bij politie en instanties bekend stond om haar problematische relatie, wisten de hulpverleners deze geweldsuitbarsting niet te voorkomen.

De officier van justitie hield bij zijn eis rekening met de verminderd toerekeningsvatbaarheid van de vrouw. Ook zei hij het slachtoffer verantwoordelijk te houden voor wat er gebeurd was. ,,Meneer had zijn aandeel in deze turbulente, gewelddadige relatie”.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.