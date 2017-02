Cel voor mishandeling en werkstraf voor steekpartij Taxiplein

ALMERE – De officier van justitie heeft 300 dagen celstraf, waarvan 200 dagen voorwaardelijk, geëist tegen een 27-jarige Almeerder. De man zou op 24 juli twee broers in de buurt van station Almere Centrum hebben mishandeld. Daarnaast zou hij geld van hen hebben gestolen. Tegen de oudste broer eiste de officier van justitie een werkstraf van 240 uur. Hij stak de Almeerder met een mes in de schouder.

De vechtpartij vond zondagochtend 24 juli vorig jaar plaats op en rondom het Taxiplein bij station Almere Centrum. De twee broers en een vriendin waren die ochtend op zoek naar wiet. De Almeerder, een bekende leverancier van drugs, was gebeld om hen die te komen brengen. In plaats van wiet had hij echter xtc pillen bij zich. Toen het drietal niet wilde betalen voor de pillen, griste de Almeerder 10 euro uit hun handen en maakte zich uit de voeten.

De twee broers lieten het er niet bij zitten en gingen achter hem aan. Daarbij kwam het tot een vechtpartij, waarbij de oudste broer de Almeerder in de schouder stak. Opgefokt en boos sloeg de Almeerder zijn belager vervolgens met een bierflesje op zijn achterhoofd. Ook de jongere broer die de vechtpartij probeerde te sussen moest het ontgelden en kreeg klappen van de Almeerder.

Volgens het verhaal van de Almeerder was de 10 euro niet de aanleiding tot de vechtpartij, maar een ring die de twee broers van hem hadden gestolen. Dinsdagochtend tijdens de strafzaak tegen de twee mannen bood de Almeerder de oudste broer zijn excuses aan. ,,Ik had hem nooit te lijf moeten gaan. Ik ken hem niet eens, het spijt mij enorm”, zo sprak hij.

Beide mannen vertelden de rechtbank dat zij uit zelfverdediging de ander hadden aangevallen. De oudste broer omdat hij zag dat de Almeerder agressief met een bierflesje dreigde, de Almeerder omdat hij door de oudste broer in zijn schouder gestoken was.

De officier van justitie vond dat voor zelfverdediging geen bewijs was. Ze waren volgens de openbaar aanklager allebei opgefokt. De broer door de drugs, de Almeerder doordat hij gewond was.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.