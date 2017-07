Cel geëist tegen vier leden motorclub Satudarah na mishandeling

AMSTERDAM -Tegen vier leden van de motorclub Satudarah zijn vrijdag celstraffen. Het gaat om drie Amsterdammers (29, 37 en 43 jaar) en een 28-jarige Almeerder. De officier van justitie houdt ze verantwoordelijk voor een hevige vechtpartij in de nacht van 25 op 26 december in 2016 in een Amstelveense uitgaansgelegenheid, waarbij twee willekeurige slachtoffers waren betrokken.

Het OM spreekt van ,,openlijke geweldpleging, poging doodslag en poging zware mishandeling”. ,,De zinloosheid van dit excessieve geweld – toegepast op meerdere slachtoffers, door maar liefst vier daders – is schokkend. Rake schoppen, rake klappen, vele vuistslagen in het gezicht, het slaan met een glas, het schoppen tegen het hoofd van een liggend slachtoffer; het is agressie op en top.”

Pas toen een van de slachtoffers bewusteloos was, stopte het geweld volgens de officier van justitie. Personeel dat probeerde in te grijpen, werd zelf belaagd.

Tegen de 43-jarige Amsterdammer is 2,5 jaar cel geëist. Hij is, in tegenstelling tot de andere drie, nog niet aangehouden geweest in deze zaak. De officier van justitie: ,,Hij weet al bijna een half jaar dat hij wordt gezocht voor dit ernstige feit. Er zijn meerdere serieuze pogingen gedaan om hem aan te houden, ook afgelopen weekend nog. Hij houdt zich bewust en kennelijk goed schuil, en wil zich daarmee duidelijk aan zijn berechting onttrekken. Hieruit spreekt een minachting voor de rechtsstaat. Hij stelt zichzelf boven de wet, hetgeen past bij de cultuur van de motorclub waar hij een hoge rang bekleedt.”

Tegen man uit Almere is negen maanden cel geëist, tegen de 37-jarige Amsterdammer twintig maanden en tegen de 29-jarige Amsterdammer 27 maanden.

Dit drietal heeft al enige tijd in voorlopige hechtenis gezeten.