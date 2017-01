CDA stelt vragen over berovingen bij station Oostvaarders

ALMERE – De recente berovingen van jongeren bij station Oostvaarders baren het CDA in Almere zorgen. De partij heeft er schriftelijke vragen over gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Op 14 januari werd een 12-jarige jongen bij de bushalte van station Oostvaarders geslagen en beroofd. Op 22 november is een 13-jarig meisje na bedreiging met een steekwapen beroofd bij het station en op 5 februari 2016 is een 18-jarige jongeman mishandeld en beroofd op de parkeerplaats bij het station.

,,Hoewel de veiligheid in het algemeen in Almere het afgelopen jaar verbeterd is, blijft het geweld in het openbaar vervoer en in de omgeving van stations echter een zorgpunt”, stelt Johan van der Kroef van het CDA in zijn schrijven aan het college. ,,De raad heeft hier het afgelopen jaar veel aandacht voor gevraagd. In een gesprek van raadsleden met vertegenwoordigers van NS en Connexxion bleek dat de stations in Almere door hun inrichting en omgeving potentieel onveiliger dan gemiddeld worden beschouwd.”

Het CDA wil weten of het college (of de burgemeester als apart bestuursorgaan) in overleg is met de openbaar vervoer organisaties en politie over de veiligheid op het station en in de omgeving van het station Oostvaarders. Ook vraagt de partij welke maatregelen er zijn of worden genomen om de veiligheid op en rondom het station te verbeteren.