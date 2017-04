CBR blijft Almeerse rijbewijs weigeren wegens drankmisbruik

ALMERE – Een 47-jarige inwoonster van Almere is naar de Raad van State gestapt tegen het CBR. De instantie blijft weigeren haar een verklaring van geschiktheid te geven om een nieuw rijbewijs aan te vragen.

Het CBR vindt de Almeerse nog steeds een stevige drinkster, maar volgens de vrouw zelf hebben haar afwijkende bloedwaarden te maken met het slikken van het antidepressivum Venlafaxine.

In 2015 werd de vrouw opnieuw gekeurd door een arts van het Bureau Rijbewijskeuringen waar het CBR mee werkt. Ze stelde sinds 2013 geen alcohol meer gedronken te hebben. Uit een bloedonderzoek concludeerde de keuringsarts dat haar bloedwaarden afweken, zoals bij drinkers. Maar hij schreef in zijn rapport dat dit ook te maken kan hebben met het slikken van Venlafaxine.

Na vragen van het CBR trok de arts een stelligere conclusie. In zijn tweede rapport schreef hij dat sprake is van alcoholmisbruik. De advocaat die door de Almeerse is ingeschakeld beweert dat het CBR druk heeft uitgeoefend op de arts om de geschiktheidsverklaring te kunnen weigeren. De Almeerse heeft een rapport van haar eigen huisarts waarin staat dat alcoholmisbruik ’minder waarschijnlijk is’. De vrouw wil een onderzoek door een onafhankelijke deskundige.

De rechtbank Midden-Nederland verklaarde haar beroep vorig jaar ongegrond. De rechtbank vond het niet handig van het CBR dat dezelfde arts twee keer een rapport heeft gemaakt. Een onafhankelijke deskundige benoemen vond de rechtbank echter niet nodig. In januari heeft het CBR een andere arts naar de zaak laten kijken. Het CBR blijft erbij dat de vrouw voorlopig niet meer achter het stuur mag.

Uitspraak van de Raad van State over zes weken.