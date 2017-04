Cartoonist Maarten Wolterink brengt stripalbum uit

ALMERE – Cartoonist Maarten Wolterink maakt niet alleen wekelijks nieuwscartoons voor Almere Vandaag en andere kranten, hij tekent ook korte stripjes over het personage Kas. In juni verschijnt zijn boek Kas 1, Whatever…., waarin 120 van deze ’Kasgags’, zoals Wolterink de stripjes noemt, zijn gebundeld. ,,Hopelijk is dit eerste boek het begin van een lange serie”, aldus de tekenaar.

,,Ik teken in Kas dingen die ik zelf meemaak, maar ik teken ook vreemde verzonnen zaken in de gags, bijvoorbeeld met kabouters, aliens, of steeds wisselende beroepen van Kas”, vertelt Wolterink. Kas heeft een vriendin, Sheila, en een hond, Bas, die allebei in de avonturen worden meegenomen. Het tekenen van de stripjes is voor de cartoonist een leuke afwisseling. ,,Bij het tekenen van cartoons ben ik toch voornamelijk gebonden aan actuele nieuwsitems en veelal politieke onderwerpen, maar deze stripjes kunnen over hele truttige dingen gaan. Over kleine algemene ergernissen bijvoorbeeld, zoals een pak melk dat niet open wil”, vertelt Wolterink. ,,Bovendien kun je in een stripje een wat langere aanloop nemen naar de grap, terwijl je bij een cartoon de hele plot in één plaatje moet vatten.”

Wolterink maakte zijn eerste vijf stripjes in het kader van een striptekenwedstrijd van het Parool. ,,Ik won niet, maar merkte wel dat ik dit heel leuk vond om te doen. Toen ik door het online stripmagazine Knocky werd gevraagd of ik wat tekeningen had liggen om op hun site te plaatsen, heb ik hiervoor mijn strips ingestuurd. Maar na de vijf die ik al klaar had liggen was het op, dus besloot ik door te gaan met het maken van nieuwe Kasgags.”

Inmiddels heeft hij er genoeg om een heel stripalbum mee te vullen en dat heeft Wolterink dus ook gedaan. Kas 1, Whatever… verschijnt begin juni bij Uitgeverij Syndikaat, maar is online al te bestellen. Op zaterdag 17 juni om 15.00 uur presenteert de tekenaar zijn boek in boekhandel Scheltema aan de Marktsteeg in Leiden, waar hij zijn boek signeert en voor elke koper een tekening voor in het boek maakt.