Cartoonist bekeek Almere met plezier

ALMERE – Het voorblad van deze allerlaatste Almere Vandaag is getekend door onze vaste cartoonist Maarten Wolterink. Wekelijks verbeeldde hij op geheel eigen wijze het nieuws in onze krant. In deze laatste cartoon laat hij Almere Vandaag-medewerkers Jeroen Oosterheert, Petra Onderwater, Jitske Bokhoven en Gerard Fransen op spectaculaire wijze afscheid nemen.

Wolterink komt zelf niet uit Almere, maar met veel plezier en interesse heeft hij jarenlang ons lokale nieuws gevolgd en opgetekend. „Cartoonisten tekenen heel vaak over zaken die ze niet of nauwelijks kennen. Ze verzinnen er desnoods een heleboel bij. Maar die vijf tekeningen in de week in de begintijd van Almere Vandaag vroegen wel wat kennis over Almere. Ik kreeg een rondrit na een bezoekje aan de redactie en dat was samen met de verhalen heel verhelderend”, vertelt de tekenaar. „Ik kom zelf uit Leiden en dan heeft zo’n stad als Almere maar een heel piepklein stukje verleden. Ik ben zelf wel opgegroeid in een nieuwbouwwijk en zo kan ik Almere ook waarderen. Er heerst in Almere ook een soort trots op het nieuwe.”

Dankbare onderwerpen

Terugblikkend op personen en onderwerpen die zich goed leenden voor zijn cartoons: „Om Henk Smeeman van de VVD had ik altijd veel plezier en Annemarie Jorritsma met haar teflonlaag kon ik wel waarderen. Die VVD-ers kunnen lachend dingen doen waar PvdA-ers om moeten aftreden”, aldus Wolterink. „Dankbare onderwerpen in de afgelopen jaren waren veel geld uitgeven aan topvoetbal dat niet van de grond kwam, de crisis, de PVV in Almere, de eeuwig terugkerende blauwalg en de Hectare Kunst die heel veel afbraak moest verhullen. En uiteindelijk natuurlijk de Floriade waarvan ik hoop dat dat geen molensteen gaat worden voor de stad.” Om alles nauwkeurig weer te geven, haalde Wolterink foto’s van internet, bekeek hij straten via Funda en later via Google Streetview. „Tussen 2007 en nu ben ik misschien maar acht keer in Almere geweest. En toch neem ik afscheid van Almere, het moet niet gekker worden.”

Never say AV again

De afscheidscartoon die hij maakte voor Almere Vandaag moest groots worden, letterlijk en figuurlijk. Als ware actiehelden verlaten de medewerkers van Almere Vandaag hun pand aan de Grote Markt. Dit was het dan. This is the end. Never say AV again…