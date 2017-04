Cartoon: Ingang Nationaal Park volgens provincie

ALMERE – Wekelijks vind je in de krant Almere Vandaag en op onze website de cartoon van Maarten Wolterink. Deze week gaat hij over de plannen van het bedrijf Vijfhoek dat een overslagpunt nabij het Blocq van Kuffeler wil realiseren.

Deze week gingen meerdere raadsfracties op uitnodiging van bewoners een kijkje nemen in het gebied. Het bedrijf zegt zich te verbazen over de ophef. De fracties van de PvdA en ook D66 hebben daarnaast ook vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Die vragen gaan vooral over de plannen die er ook zijn vanuit de provincie en de gemeente met betrekking tot het realiseren van het Nationaal Park Nieuwland.