Cartoon: Indische Buurt moet het met een lager schermpje doen?

ALMERE – Wekelijks vind je in de krant Almere Vandaag en op onze website de cartoon van Maarten Wolterink. Deze week gaat hij over de Almeerder die een hoger geluidsscherm bij spoor Indische Buurt eist.

De eigenaren van in aanbouw zijnde woningen in de Indische Buurt zijn verbijsterd dat spoorbeheerder ProRail weigert een zes meter hoog geluidsscherm langs hun woningen door te trekken. Dat zei Almeerder Zakaria Widad vorige week tijdens een rechtszaak in Den Haag. Widad stapte naar de Raad van State omdat de gemeente Almere weigert ProRail te dwingen een hoger geluidsscherm te plaatsen.