ALMERE – Wekelijks vind je in de krant Almere Vandaag en op onze website de cartoon van Maarten Wolterink. Voor de krant van deze week ging Wolterink ook aan de slag met een passende tekening bij het jaaroverzicht.

In de cartoon zijn diverse gebeurtenissen uit het afgelopen jaar opgenomen. Floriade perikelen, de busincidenten in Kruidenwijk, de Pokemon Go gekte, horrorclowns en nog veel meer. Almere 2016 door de ogen van Maarten Wolterink.