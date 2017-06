Buurtsoap De Wasserette als musical gratis te zien in Haven

ALMERE – De tune van buurtsoap De Wasserette is nu dagelijks te horen op het carillon van de Goede Rede in Haven. Zo bereiden de beiaardiers Gerda Peters en Bauke Reitsma het centrum van Haven vast voor op De Wasserette de Musical, die op 25 juni van 15.00 tot 16.30 uur gratis te zien is op de Markt.

Twee jaar geleden kwamen Koos en Yfon vanuit Amsterdam naar Almere om aan de Kerkgracht een wasserette mét Airbnb te runnen. Zijn hun dromen voor het centrum van Haven uitgekomen? Komt het zien tijdens het gratis spektakel op de Markt met het voltallige Almeers Jeugd Symfonie Orkest, het koor van TOP-Almere en gasten uit De Wasserette.

De Wasserette de Musical is een productie van Corrosia Theater, Expo & Film in samenwerking met Volksoperahuis en met steun van BankGiro Loterij Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland, Cultuurfonds Almere, de nieuwe bibliotheek, De Schoor, Triade Flevoland en Gemeente Almere. De toegang is gratis. Neem een eigen stoel mee om zeker te zijn van een zitplek.

Kijk voor meer informatie op www.corrosia.nl. Een video van de beiaardiers en De Wasserette-tune is te zien op de Facebookpagina van Corrosia.