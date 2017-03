Camping Waterhout en gemeente eens over verplaatsing naar Schateiland(update)

ALMERE – Camping Waterhout en de gemeente zijn het eens over de verplaatsing van de camping naar Schateiland. Waterhout-eigenaresse Tineke Fokkens laat dat desgevraagd weten.

De camping ligt op het toekomstige Floriadeterrein en moet daar weg vanwege de wereldttuinbouwtentoonstelling in 2022. In eerste instantie zou Waterhout ingepast worden, maar daar zagen beide partijen later toch van af. Na een onderzoek naar vijf locaties bleven er twee over, aan de kust in Haven en Schateiland in de Noorderplassen aan het einde van de Trekvogelweg.

„Het klopt. We moeten wel nog wat zaken bespreken, maar wij hopen volgend seizoen naar die plek over te kunnen zonder dat het ons financieel extra’s gaat kosten”, laat Fokkens in een eerste reactie weten. „Als dat allemaal het geval is, kunnen we volgend jaar naadloos op de nieuwe plek op het Schateiland verder gaan. Dat is onze insteek nu. En over Haven hebben we ook gesproken, maar we zien daar te veel problemen en geen zekerheid voor de toekomst. We denken daarbij aan de geplande buitendijkse woningbouw en mogelijke blauwalg.” Het Weerwatereiland / Vogeleiland is als verhuislocatie eveneens niet meer in beeld.”

Remko Schnieders, projectdirecteur Floriade bij de gemeente, laat via een persbericht weten dat de plek op Schateiland nu inderdaad als enige locatie verder onderzocht gaat worden. „Daarbij kijken we onder meer naar de mogelijkheden voor de camping, de wensen van de familie Fokkens en de wensen van de gemeente.”