Camping Waterhout en gemeente akkoord over vertrek

ALMERE – Camping Waterhout en de gemeente Almere hebben overeenstemming bereikt. Onderdeel van het akkoord is dat de camping tot uiterlijk 1 november 2018 op de huidige plek blijft.

In de vaststellingsovereenkomst zijn, naast een schadeloosstelling voor de overdracht van de gronden, ook afspraken gemaakt over voorwaarden rond een mogelijke verhuizing naar een andere locatie in Almere: Schateiland in Noorderplassen. De gemeente en de camping zijn hier positief over. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan de doelstellingen op het gebied van toerisme en recreatie, in dit geval de versterking van de verblijfsmogelijkheden Nieuw Land. Beide partijen vinden het belangrijk om de omgeving – bewoners en organisaties – te betrekken bij dit proces.

De verhuizing naar Schateiland is nog niet definitief. Zo is een wijziging in het bestemmingsplan nodig. Bewoners en organisaties zullen bij dit proces worden betrokken.

Investering gemeente

De gemeente is bereid om, na besluitvorming over het bestemmingsplan, te investeren in aanpassingen in de openbare ruimte op Schateiland. Dit gaat om een bedrag van ongeveer drie miljoen euro, dat deels wordt gedekt uit vervangingsbudgetten. De verwerving van de gronden op het Floriadeterrein betekent een verlaging van de risicoreservering waarover eerder is gerapporteerd. De kosten van de verwerving verwacht de gemeente terug te verdienen bij de ontwikkeling van de stadswijk. Mocht de verplaatsing niet lukken, is enkel sprake van een schadeloosstelling. De financiële aspecten van de afspraken worden na de zomer voorgelegd aan de gemeenteraad.

Door de noodzakelijke verbreding van de A6 en de realisatie van het evenement Floriade in 2022 en de stadswijk daarna, kan camping Waterhout niet op de huidige locatie blijven. De gemeente heeft zich continu ingespannen om tot een minnelijke oplossing te komen met de camping. Nu dit is gelukt, kan – onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad – de onteigeningsprocedure worden stopgezet.

„Hiermee zetten we een belangrijke stap in de ontwikkeling van het gebied rond het Weerwater en naar het evenement Floriade”, zegt verantwoordelijk wethouder Tjeerd Herrema„,en ik ben blij dat we op deze manier de camping een nieuw perspectief kunnen bieden.”