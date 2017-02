Cameratoezicht in Kruidenwijk verlengd, in Filmwijk niet

ALMERE – Burgemeester Franc Weerwind heeft besloten het cameratoezicht op het Saffraanplein en het Lavendelplantsoen in Kruidenwijk te verlengen. Het cameratoezicht rond het Walt Disneyplantsoen in Filmwijk wordt niet verlengd. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

Het cameratoezicht op de pleinen in Kruidenwijk wordt verlengd om nieuwe incidenten te voorkomen. De maatregel werd in juni 2016 ingesteld vanwege overlast door een groep jongeren en een aantal incidenten in de richting van passerende voertuigen op de busbaan. Daarnaast werd een aantal andere maatregelen genomen, zoals extra toezicht door politie en boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) en de inzet van jongerenwerk. ,,Geconcludeerd kan worden dat deze integrale aanpak effectief is. Het aantal incidenten is afgenomen”, zo schrijft het college. ,,Belangrijk is dat deze stijgende lijn voortgezet wordt. Met het oog op het komende voorjaar/zomer is het risico echter nog steeds aanwezig dat de overlast in genoemde gebieden weer gaat oplaaien en voor alle betrokkenen weer op een onaanvaardbaar niveau zal komen.” Daarom is besloten het cameratoezicht te verlengen tot 1 september 2017.

Het cameratoezicht rond het Walt Disneyplantsoen, dat in mei 2015 werd ingesteld vanwege aanhoudende overlast door een groep personen, wordt niet verlengd. De maatregel heeft er volgens het college toe geleid dat het aantal incidenten is afgenomen en dat er bij de integrale aanpak die op deze locatie onverminderd wordt voortgezet, geen noodzaak meer is voor de inzet van cameratoezicht.