Buurtsoap De Wasserette Draait Door weer terug in Haven

ALMERE – Café Plein 19 aan de Kerkgracht is weer zes weken lang het decor voor de buurtsoap De Wasserette Draait Door. Woensdagavond was de eerste aflevering, waarin een gastrolletje was weggelegd voor wethouder Frits Huis. Met het doorknippen van een lintje opende hij de nieuwe wasserette in Haven.

In deze live gespeelde soap volgen we het wel en wee van het echtpaar Koos en Yfon, twee Amsterdammers die in Haven een wasserette runnen. Een flinke domper tijdens de feestelijke opening was het nieuws dat er inmiddels nog een wasserette is gevestigd in Haven, namelijk de Wastas. Wellicht is dat de reden dat er nog geen enkele klant is gekomen. Buurmeisje Yasmine stelt voor de ruimte ‘s nachts te verhuren als airbnb waar toeristen kunnen overnachten. Yfon ziet het wel zitten en met tegenzin stemt Koos er mee in om het een keer te proberen. Hoe dat afloopt is te zien in de volgende afleveringen.

De Wasserette Draait Door is een coproductie van Het Volksoperahuis en Corrosia Theater, Expo & Film. De voorstellingen worden gespeeld door Martijn Crins, Nina Fokker, Rogier Schippers, Kees Scholten, Nazanin Taheri en Huug van Tienhoven. In elke aflevering is verder een optreden van lokaal talent en zijn er bijdragen van ondernemers uit de buurt.

De volgende afleveringen zijn op 1 maart, 8 maart, 15 maart, 22 maart en 29 maart, om 20.00 uur. Losse tickets kosten 4 euro (2,50 euro voor inwoners uit Haven). Ga voor meer informatie en tickets naar www.corrosia.nl.