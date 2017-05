Busroute Tussen de Vaarten na burgerinitiatief per 10 december aangepast

ALMERE – De streekbussen in het gebied Parkwijk/Tussen de Vaarten rijden met ingang van 10 december een nieuwe route. De R-net streekbussen stoppen dan op de haltes Tussen de Vaarten Midden, Tussen de Vaarten Zuid en Sallandsekant.

Dit is onderdeel van de plannen van Syntus-Keolis, die vanaf 10 december de nieuwe busvervoerder wordt in Almere. Met deze plannen wordt tegemoet gekomen aan de vraag van bewoners om voor een betere ontsluiting van Tussen de Vaarten te zorgen. Bewoners van Tussen de Vaarten verenigden zich in het burgerinitiatief busjekomtzo.eu en dienden een onderbouwd verzoek tot aanpassing van de lijnvoering in. ,,Deze aanpassing kunnen we inwilligen omdat het een minimaal effect heeft op ons totale vervoersaanbod”, zegt Manon Denessen, woordvoerder van Syntus-Keolis. ,,De haltes in Parkwijk blijven goed aangesloten op openbaar busvervoer door de stadslijn die per 10 december gaat rijden onder de naam M5, Dansmetro.”

Door deze wijziging worden de haltes Parkwijk Midden en Parkwijk Zuid vanaf 10 december niet door een R-net bus, maar door stadslijn M5 aangedaan. ,,De R-net bussen stoppen straks op station Parkwijk en de halte Danswijk. Met de stadslijn M5 houden de bewoners van Danswijk een goede verbinding met het openbaar vervoer.”

Op de website http://www.syntusalmere.nl geeft Syntus-Keolis ook inzicht in welke vragen de afgelopen maanden het meest door reizigers en andere betrokkenen aan Syntus en de gemeente Almere zijn gesteld. Syntus-Keolis zal de komende maanden regelmatig de media opzoeken om nieuwe informatie rond het vervoer, de bussen, de kaartjes en abonnementen bij reizigers en belanghebbenden onder de aandacht te brengen.